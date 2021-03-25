盧秀芳辣晚報

牛津AZ疫苗開打，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥25日在疫情記者會中表示，昨天全台共有1951人接種AZ疫苗，累計接種人次為5169人次；昨天也新增5件不良事件通報，1件暫時歸類為嚴重不良事件，另外4件為非嚴重不良事件，全台累計不良事件通報共有9件。中天《盧秀芳辣晚報》也針對「如果AZ疫苗開放後，你願意施打嗎？」進行街訪，大部分民眾都選「好驚訝，那ㄟ阿捏，感覺有點可怕」；有位女性民眾甚至直言，硬要叫我們吃萊豬、硬要叫我們打AZ疫苗，「好像我們這個政府沒有很愛民喔」。此位女性民眾的說法，讓美女主持人盧秀芳猛喊讚。

中天《盧秀芳辣晚報》在街訪時直擊巧遇醫護人員，問她願意打AZ嗎？一位戴藍色口罩的醫護人員表示，她不要打、也不想打，其實還蠻多人都不敢打，不只我這個醫護人員，可能聽到其他同事，其實蠻多人不敢打的。因AZ疫苗的資訊沒有很開放，然後打了後的副作用，也不知道是什麼。

另一位戴粉紅色口罩的醫護人員表示，她不敢打，因為她覺得AZ的臨床試驗數據，就是沒有透露很多給我們知道，到底打了之後的成效到哪裡；官員就是要首當其衝，他們底下的人才會敢打呀。

一位女性民眾則火辣直言，不敢打，因為最近有很多國家已經禁止不打了，為什麼我們國家還要打呢？是想跟人民作對嗎？硬要叫我們吃萊豬、硬要叫我們打AZ疫苗，「我覺得好像我們這個政府沒有很愛民喔。現在這個國家，我們是有點點在害怕，不曉得它哪天把我們的命要掉了，我們也都不知道。我覺得現在政府好像信用有點破產，我們不太相信政府。各方面都不透明、都不公開，好比買疫苗，也不告訴我們它的過程，然後多少錢，也不告訴我們。..」

(中時新聞網)