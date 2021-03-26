今年是辛丑年，國曆四月橫跨農曆2/20～3/19，及辛卯月、壬辰月；辛卯月，金剋木，弱金剋陰木無妨，還有美化成形之功，但若強金剋陰木，擇有揮刀落空，事不易成，有吉有凶，上半個月要凡事謹慎小心，壬辰月，龍得水，愉快在海裡翻騰，應是事事順利，如心中所求，但若水弱則會龍困淺灘，就有心想事不成，努力卻成果少，通靈大師江嘉葉分析國曆4月十二生肖運勢給讀者做為參考。

【鼠】4月幸運數字：21

屬鼠人在四月份，可要好好看緊自己的荷包了，如果有投資、借貸，或需要用錢的開銷，都記住得小心謹慎，審慎思考，千萬不要看到美好的表象就急著投入，一不注意就會誤入陷阱，導致破財的窘境，建議以守成、保守的金錢觀為佳。

【牛】4月幸運數字：10

屬牛人在四月份，終於能夠慢慢地看到自己努力的成果，或是曾經計畫的目標，在這個月都能開始進行，雖然不會馬上達到目標，但是只要一步步的努力，成功就會在後頭等著你，建議要多點耐心，好好控管自己的情緒，不要急躁。

【虎】4月幸運數字：8

屬虎人在四月份，可是一個發光發熱的月份，凡事都能綻放自己的能量，同時在各方面也能如魚得水，得到相當的成就感，只是樹大招風，難免會惹人妒嫉，在背後說閒話，因此建議不要被負能量干擾，好好做自己，心境放輕鬆些。

【兔】4月幸運數字：6

屬兔人在四月份，容易有與人失和的現象，或是過去的努力，過去的計畫，產生無法掌控的局面，主要是因為自己太過於自信，太過於強勢，沒有聽取各方意見，因此產生不順，所謂忠言逆耳，建議要多與人溝通，增長見聞，並保持謙虛的心。

【龍】4月幸運數字：25

屬龍人在四月份，是個衝刺的月份，可以擁有許多的機會，無論是在事業、學業、或情感上，都能夠大有斬獲，可惜對自己的信心度不夠，會瞻前顧後，不敢大步向前，建議要勇於嘗試，以免錯失良機。

【蛇】4月幸運數字：7

屬蛇人在四月份，財運相當不錯，很有機會獲得一筆意外之財，可以買張彩票試試手氣，如果是業務類型的工作，更有機會談成合約，簽下多筆訂單，但是自己的耐心要多加強，要能夠等待，並拿出專業的判斷，才能獲得好價格。

★民俗說法，僅供參考。

(中時新聞網)