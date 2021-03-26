39歲馬來西亞女歌手柯以敏因一曲《愛我》爆紅，更以毒舌個性出名，她的音樂才華有目共睹，嫁給經紀人黃國輔後，2人屢次鬧婚變不合，直到黃國輔因腎衰竭病重，夫妻倆的感情才好轉，隨著丈夫病逝，她悲痛哀悼：「永遠愛你」，如今3年過去，柯以敏也慢慢從陰霾中走出。

黃國輔大柯以敏10歲，曾是導演劉家昌的助理，他成為柯以敏的經紀人後，2人日久生情，1999年在馬來西亞註冊結婚，並育有一女，然而柯以敏的個性強勢，婚後夫妻倆頻頻吵架，柯以敏甚至會拿菜刀威脅他，無數次動念想離婚，加上工作忙碌無法照顧家庭，女兒也有很長一段時間都無法諒解媽媽。

柯以敏的個性強勢，還因為毒舌而聲名大噪。(中時資料照)

直到黃國輔因家庭遺傳的腎囊腫，導致腎衰竭住院，病重到無法上班，夫妻倆患難見真情，才終於冰釋前嫌，柯以敏每周都會陪著黃國輔去洗腎3次，她成為家中經濟支柱，一切費用都是由她支付，柯以敏始終不離不棄陪伴在老公身邊，她曾說過這麼做不是對老公心軟，而是講義氣，然而2018年，黃國輔還是不幸病逝。

柯以敏不離不棄陪伴黃國輔度過病重低潮。(中時資料照)

當時柯以敏的妹妹透露：「我姐姐一直照顧，不棄不離謝謝大家關心」，而柯以敏也悲痛哀悼：「謝謝您國輔，給了我一個漂亮的女兒。你好好休息，天堂見」，並在最後深情告白「永遠愛你」，黃國輔也曾在逝世前發過一封簡訊，要柯以敏好好修復和女兒的關係，叮嚀她別再喝酒，照顧好自己的身體，最後更屬名「愛妳的老公」。

柯以敏如今走出陰霾，專注於熱愛的歌唱事業。(中時資料照)

看似鶼鰈情深，柯以敏卻在老公死後，發現對方竟將一處房產賣掉，將賺的500萬全給了一位女性友人，讓柯以敏有如晴天霹靂，原來丈夫在過世前就和女性友人走得很近，而婆婆也不准柯以敏繼承遺產，種種結果讓她十分心寒，自己多年付出卻換來無情對待，但如今她也慢慢走出陰霾，專心在自己熱愛的事業上。

(中時新聞網)