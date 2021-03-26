在夢境中夢見了什麼不好的、不吉祥的東西，並不代表著在現實中就會走霉運，有時候非但不代表霉運，反而還象徵現實中即將發大財、行大運。運勢命理網站「知命命理」分享，如果人在睡夢中夢見了捕魚、貴客拜訪、駕馭邪門東西，都代表了他即將會發大財、行大運，喜事連連不斷。

▍1.夢中得到了財運相關物品

如果在夢境中夢見自己抓魚，用手抓代表與財運無關，如果是用網捕那就是好財運了，同樣都是魚，將其放在框裡面，和放養在屬於自己的水桶、自己的魚池裡面的寓意又不太一樣，代表帶來的財運豐厚度不一樣，不過這些都象徵最近財運旺。在傳統習俗中還有一些東西與財運相關的，例如棺材，或者在夢裡見到棺材沒有畏懼恐慌的，都是財運的象徵。

▍2.夢到有貴客拜訪

如果在夢境中有貴客到訪，預示著近期將有喜事發生。但是夢裡如果出現現實中沒有交集的官員或者是明星來訪，態度沒大沒小、不尊重人，則是預告衰運來臨。若是夢見了是來指導或表揚，則是預示著有好運即將到來。

▍3.夢裡駕馭了一些邪門的東西

如果在夢境中夢見了自己駕馭惡人、魔鬼、怪獸等邪物，預示將會財運亨通、好運連連。要是醒來之後精神百倍，感覺睡眠品質很好的話，好運會來得最快。如果夢醒之後覺得很累的話，那好運就會慢點到來。

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(中時新聞網)