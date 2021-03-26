全世界渣男無處不在，但並不是每個女生都有精明的眼光去辨識，搜狐網命理專欄就指出，處女、雙子、雙魚以及白羊座是4大最容易被渣男騙的星座女，她們天生就容易被欺負，導致很容易遇上渣男，甩都甩不掉。

▍1.第一名：處女座

處女座女生追求完美，對男生的顏值要求非常高又挑剔，而在彼此沒有深入了解的情況下，首先看到的是外表，當外貌符合她們的審美標準時，很容易捕獲她們的芳心，可一旦遇上把自己打扮得光鮮亮麗的渣男往往就淪陷了。處女座女性剛好又吃這一套，心甘情願的被渣男纏上。

▍2.第二名：雙子座

雙子女生性多情，跟很多男生都保持特殊的曖昧關係，正因如此她們也容易遇上渣男，因為渣男更喜歡調情，能排解雙子女的寂寞，通常雙子女選來選去，最後會發現身邊全是渣男，所以雙子女往往會歸類出「世界上根本沒有好男人」的結論。

▍3.第三名：雙魚座

雙魚女非常喜歡浪漫，她們喜歡幻想浪漫的愛情，但偏偏很多好男人都不知道如何製造浪漫，反而渣男特別擅長這一點。每當陷入浪漫曖昧時，雙魚女根本分辨不清哪些是壞人，即使對方再渣，雙魚女也不會輕易放棄感情，只會任由對方擺佈。

▍4.第四名：白羊座

白羊女生性單純，別人說什麼，她們都容易信以為真，因此在面對渣男時，她們也完全不懂分辨真情還是假意，只要對方對自己好，就容易芳心默許。而愛上對方以後，更會為對方全盤付出，陷入其中無法自拔，最後遇渣才讓自己傷痛不已。

(中時新聞網)