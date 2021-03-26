ASML艾司摩爾全球資深副總裁暨台灣區總經理陳文光。（圖／今周刊）

為了吸引人才，艾司摩爾EUV體驗車大方開進台灣校園，不只學生駐足，連投資人路過也嘖嘖稱奇，「我有買ASML美國股票，我很想了解它們到底在做什麼。」再度為艾司摩爾掀起了新話題。

2020年，一輛「撞到絕對賠不起的貨車」吸引全台網友關注，大家都在討論，到底這輛長型白色貨櫃車為什麼這麼金貴，一撞可能就要賠30億元新台幣，更會害得護國神山台積電生產進度落後；原來，一輛輛標誌著艾司摩爾（ASML）的貨車裡裝著EUV（極紫外光微影設備），這正是台積電7奈米以下製程絕對不能少的重要生產設備。

沒想到，最近一輛白色貨櫃車竟在校園公開亮相，原來是艾司摩爾為了吸引人才，祭出EUV體驗車。

「台灣擁有最先量產進程客戶，也是EUV最大裝機基地，更是公司量測、檢測設備生產與出貨中心。」艾司摩爾全球資深副總裁暨台灣區總經理陳文光點出台灣的重要性。

陳文光引用市場分析資料指出，人工智慧、高效運算、5G、車用電子對晶片需求上升，今年邏輯晶片市場產值有望年增10％，記憶體晶片在資料中心、消費性產品需求驅動下，也有機會較去年成長20％，「台灣是全球最重要半導體製造中心之一，當然也會隨之成長。」

要成長，「人才」絕對是關鍵。艾司摩爾今年要在台灣徵才600人，若是加計目前員工，等於1年要成長到3500人，遠超越韓國1500人、中國1200人，台灣穩坐艾司摩爾亞洲最大據點。

此刻徵才 是為新一代做準備

艾司摩爾招募的工程師大部分都與EUV發展相關，接近客戶、逐客戶而居正是真實寫照。「台積電EUV機台，3個科學園區都有，目前大本營在南科。」微驅科技總經理吳金榮分析，這也是為什麼艾司摩爾會在南科設立EUV技術培訓中心，「台積電要用這麼多EUV，艾司摩爾要支援它的客戶，一定得有很多工程師，才會在台灣徵才這麼多。」

不只現在，既然看好未來，那就必須超前部署。

艾司摩爾早已著手研發新一代EUV設備High-NA，以滿足3奈米以下先進製程需求。「我們預計2023年開始交貨，但客戶真正大量應用應該落在2025至2026年左右。」陳文光分析，當EUV已不能滿足客戶對解析度、晶片單位成本的要求時，就會導入新設備來降低製程複雜度。

當然，研發人才也相當重要。艾司摩爾早已預見，5奈米以下先進製程中，傳統光學技術不敷使用，因此，2016年併購了漢微科，擴充艾司摩爾在台灣的研發能量。

「漢微科電子束檢測技術和我們原本的光學量測技術相輔相成，能幫助客戶改善先進製程，進而提高良率。」陳文光說，2016年併購漢微科以來，艾司摩爾已逐步完成各部門整併，加大台灣生產、研發力道，並於去年第2季開發出第一代多光束檢測系統，不僅能夠檢測到較小缺陷，也更適合量產。

為了支應未來，艾司摩爾等於從現在開始投資人才，在投資員工上也不手軟，「我們培養一個工程師平均要6到18個月，成本約500到600萬元新台幣。」艾司摩爾台灣暨東南亞區人資總監劉伯玲談及，光是在台灣這個據點，就有27個國籍的員工在此工作。

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(中時新聞網)