張哲瀚、龔俊因主演大陸武俠劇《山河令》雙雙爆紅，日前播出虐心大結局更是逼哭不少觀眾，直到官方釋出7分鐘多的彩蛋影片，才彌補了粉絲心中遺憾，更堅信彩蛋內容才是真正結局，代表劇中男主角溫客行、周子舒永遠地在一起了！不過張哲瀚近日接受陸媒專訪，更證實其實該劇有兩版結局，但都是悲劇收場。

在劇中飾演周子舒的張哲瀚，日前接受陸媒訪問，透露《山河令》其實有兩個結局，但都挺悲慘的，「其實我不知道他們最後會怎麼表現，或者是大家怎麼想，我覺得這個結局都是開放式的，我覺得更多是給大家的想像吧。」

張哲瀚近日受訪，透露心中最完美結局。(取自鳳凰網微博)

張哲瀚出道近10年，演過《琅琊榜》、《芸汐傳》、《如意芳霏》等多部電視劇，笑說自己大部分演的戲好像都不是好結局，「我好慘喔！每次都是剩我一個人。」更直言被留下的那個人會很難過、很痛苦，因為他還要繼續活下去，去思念離開的那個人。

張哲瀚更坦言了自己心目中的《山河令》完美結局，「如果不去管戲劇衝突和其他東西的話，應該是溫客行，然後加上他徒弟，陪他度過最後這三年的時光。哪怕他最後可能聽不見了、看不見了，或者是沒有味道了，五感盡失，但是他能感覺到身邊有人陪著他，然後這樣死去的話，我覺得是一件很幸福的事情，就沒有什麼遺憾了。」

(中時新聞網)