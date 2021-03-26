根據英國「勞合船舶協會」（LR）統計，目前在蘇伊士運河兩端等待通過的船隻，數量已突破200大關。不過荷蘭「Boskalis」公司執行長伯多斯基（Peter Berdowski）指出，可能要花費數週的時間，才能讓長榮海運的巨型貨櫃輪「長賜輪」脫困。

先前派遣救援團隊前往埃及的荷蘭「Smit Salvage」海上救助公司，其母公司便是「Boskalis」公司。而該公司執行長伯多斯基在荷蘭時事電視節目「Nieuwsuur」中，將長賜輪形容為「一條擱淺的巨大鯨魚」，而救援作業需要經過諸多複雜的計算，因此目前還不確定要花多久時間，才能讓長賜輪脫淺，「根據情況，不排除要花上數週的時間」。

而勞合船舶協會發布的《勞合船舶日報》（Lloyd's List）指出，目前停泊於蘇伊士運河兩端的船舶，數量已增至213艘，包括63艘散貨船、28艘油輪、41艘貨櫃輪、18艘液化石油氣或液化天然氣載運船、15艘石油製品運輸船、15艘汽車船等等，其中包括5艘19.7萬噸以上的巨型貨櫃輪。報導指出，部分船公司已開始考慮繞道非洲南端的好望角，以避免蘇伊士運河阻塞過久。不過繞道將導致航行時間與燃料費用大增，讓各船公司傷透腦筋。

「Smit Salvage」擁有經驗豐富的救援團隊，其最知名的「戰績」，便是參與2001年俄羅斯「庫斯克號」核潛艦（K-141），以及2012年豪華郵輪「歌詩達協和號」（Costa Concordia）的打撈工作。南非籍海上救援專家史隆恩（Nick Sloane）先前則指出，蘇伊士運河28或29日大潮時，是長賜輪的最佳脫困時機。

(中時新聞網)