義務教育的回家功課、寒暑假作業量太多，一直讓許多民眾抱怨不已。一名媽媽在臉書PO文表示，孩子回家功課實在太多，寫到凌晨都還沒寫完，一打開聯絡簿傻眼，直呼密集恐懼症快發作，難怪孩子寫不完，引起熱烈討論。

女網友在臉書《爆怨2公社》PO出孩子的聯絡簿照片，只見聯絡簿上貼上一張又一張便條紙，寫滿密密麻麻的文字，加總起來超過40項，讓她不解直問：「想知道現在公立國中課業都這麼重嗎？」。原PO說，孩子作業寫到凌晨1點都還沒寫完，只好先趕他上床睡覺，隔天早起繼續寫，更表示自己以前國中功課也沒這麼多，光看孩子聯絡簿就累了。

聯絡簿照片曝光，引發網友熱議，有人認為太誇張，但也有人表示上面許多都是考試複習範圍與作業訂正，覺得合理。(圖／爆怨2公社)

文章PO出後網友熱烈討論，同情說：「這作業量也太誇張了」、「好嚇人的聯絡簿」、「我兒子國3準備應考，聯絡簿也沒這麼誇張」、「這樣只會累死孩子，成績也不會比較好」、「好可怕......這要寫到什麼時候」、「有時候我真不明白，寫這麼多功課以後能當飯吃嗎」、「可以轉學了」、「有時候是導師個人問題，妳孩子遇到魔鬼導師了」、「國中都不國中了，還以為要寫論文呢」。

但也有人指出，便條紙上許多項目都是提醒考試範圍與作業訂正，實際上沒那麼多，且老師也有在注意事項上提醒要善用時間，質疑是原PO小孩沒用功念書寫作業才會如此。對此原PO補充表示她只是隨手拍了這兩三天的聯絡簿內容，孩子的作業量一直以來都相當大，才會PO圖反應詢問大家。

(中時新聞網)