近日網上瘋傳一位網友精心製作的「台北捷運拉麵地圖」，饕客看完秒暴動。（翻攝自臉書）

台灣不只在地美食出名，還開設許多具特色的餐廳，其中源自於日本的傳統美食「拉麵」更受到一大票國人支持。不過隨著各家拉麵的口味不同，也有不同的支持者。近日網上瘋傳一位網友精心製作的「台北捷運拉麵地圖」，饕客看完秒暴動直呼，「先蒐藏再說！」

一位鐘姓網友25日在臉書上透露，「花了兩個晚上在弄這個。」原來，身為拉麵愛好者的她，一共花了2個晚上，終於製作出這張「台北捷運拉麵地圖」。

仔細一看，這張拉麵地圖相當不簡單，照片中的捷運地圖旁都分別標示了附近好吃的拉麵店，連一些鮮為人知的拉麵店也名列在內。因此，饕客們只需拿著這張圖，就能吃遍全台拉麵店，號稱「台北最強拉麵攻略」也不為過。

貼文曝光後馬上造成瘋傳，短短10幾個小時內就吸引1萬多人按讚，更累積高達8000次分享，比留言人數還多！網友紛紛留言表示，「馬上存起來！！」、「優秀！先蒐藏」、「感恩大大讚嘆大大」、「拉麵獵人出動」、「先跪了」、「好人一生平安」、「請收下我的膝蓋」。

(中時新聞網)