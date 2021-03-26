擁有混血兒精緻美貌的Angelababy（楊穎），每回現身紅毯活動總是鎂光燈的焦點，然而她昨（25日）晚間出席大陸時尚活動，卻罕見被有「中戲200年美女」之稱的44歲大陸女星曾黎搶盡風頭，因為曾黎這次不僅大露酥胸，還特地在禮服綁上了棉花球，以行動力挺新疆棉花。

Baby昨晚出席紅毯活動，撩裙洩美腿。(取自微博)

44歲女星曾黎是大陸演藝圈知名美魔女之一，近來因為參加《乘風破浪的姐姐》第二季受到矚目。然而她昨(25日)出席大陸費加羅紅毯活動，不僅特地以一身酥胸半露的造型性感現身，還搭上了新疆棉的話題，特地綁了棉花在身上，讓她一出場就受到矚目。

曾黎受訪笑稱200年美女不如新疆棉花好看。(取自微博)

不只如此，曾黎連受訪時更不忘與時事結合，在主持人問她對於被封為「中戲200年美女」的感想時，笑指自己身上的棉花說：「我覺得兩百年的美女，不如我手裡的新疆棉花好看。」此話一出不僅讓主持人連聲鼓掌叫好，更讓她難得成為了微博熱搜人物，輕鬆搶光當晚同台的Angelababy、吳謹言等一票女星風頭。

曾黎昨晚酥胸半露出席紅毯活動，還特地在禮服上綁棉花。(取自曾黎微博)

因快時尚品牌H&M集團發表聲明，基於人道考量，而拒用新疆工廠所生產的棉花原料，引起大陸網友不滿、發起群起抵制，並延燒至也拒用新疆棉的其他知名品牌：包括UNIQLO、Nike、PUMA、adidas等，引發各大品牌的寒蟬效應，風波才不到1天，除了大陸藝人王一博、黃軒、宋茜等曾與H&M、Nike合作的藝人，發表終止合作聲明外，包括陳奕迅、彭于晏、張鈞甯等港台藝人也自主性發表切割聲明，就怕風浪燒到自己。

(中時新聞網)