知名連鎖店壽司郎日前推出鮭魚吃到飽活動，引發大學生改名上門免費吃風潮，也帶動網友們對壽司的討論。一名網友在PTT八卦版PO文討論「海鱺是最強的生魚片吧？」，認為海鱺是最美味的生魚片，並問「黃黃那片」是不是最垃圾的，引起討論。

原PO指出，海鱺魚口感Q脆有嚼勁，味道又很甜，認為海鱺就是生魚片中的霸主，接著貼出黃金鯡魚的圖片，直問：「這是不是最垃圾生魚片，沒有之一？」

一名老饕直指海鱺是最強的生魚片，一個禮拜還能有兩種享受，分享做法後引發鄉民暴動。(圖／PTT)

PO文一出引起熱烈討論，不少鄉民留言支持：「海鱺真的好吃 油脂比鮪魚旗魚多 又不像鮭魚那麼膩」、「海鱺真的是我個人回購率很高的魚種」、「每次看到夠肥的野生海鱺都會忍不住買回家做生魚片」、「真的爆炸好吃」、「海鱺在白肉魚算很好吃的 記憶度高」、「海鱺跟紅甘系列都超讚」、「黃黃那個真的超噁心，有夠難吃」、「黃色的就是黃金鯡魚啊，鯡魚加上魚卵合成的，又鹹又難吃」、「黃金鯡魚鹹就算了，口感也很差」。

黃金鯡魚則是鄉民最不推的生魚片。(圖／PTT)

此外還有內行人分享海鱺最棒吃法，他表示，野生海鱺的香氣大概是養殖的兩三倍，是一種活動量很大的魚，剛殺好的魚太新鮮野生魚的話咬起來會比較韌，自己習慣一條魚分2次吃，第一次放3到4天，只要沾點醬油就很美味，吃一大盤也不膩。

內行人繼續說，剩下一半繼續放個3~4天接著吃，此時魚肉水分減少很多，肉質就會比較軟，連醬汁都不用沾，入口後整個生魚片的甜味就會跑出來。他也補充，夏天千萬別買野生海鱺，容易買到煤油的，吃起來會很失望。

(中時新聞網)