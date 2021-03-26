The Magic have moved Nikola Vucevic and Evan Fournier now -- with Aaron Gordon on deck. Magic will gather significant draft assets today and have young players, Jonathan Isaac and Markele Fultz, under contract long-term. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021

這下子魔術根本擺明就是本季不想再玩了！根據《ESPN》權威記者沃洛納斯基26日凌晨爆料，搶在交易截止日當天，魔術先把武切維奇、阿米紐送到公牛，接著把佛尼爾與阿隆戈登分別送往塞爾提克、金塊，等同一口氣交易掉陣中4名先發主力。

整個詳細交易過程為：魔術用陣中唯一本季明星球員武切維奇，以及阿米紐送到公牛，換回溫戴爾卡特、歐托波特與兩個首輪籤，接著把佛尼爾送到塞爾提克換回兩個次輪籤，最後用阿隆戈登去跟金塊換回蓋瑞哈里斯、漢普頓與1個首輪籤。

如此一來，魔術前役的先發陣容就只剩下卡特威廉斯一個人還留在球隊，魔術這樣大出清的作法，擺明就是效法去年休兵期間的雷霆，目標就是把原本主力全部拋出，換回年輕新秀與大量未來選秀權，企圖提前展開球隊重建(或擺爛)過程。

畢竟魔術目前只拿15勝29敗，位居東區倒數第2，雖然還有機會闖進季後賽，卻很難突破首輪，那還不如徹底打掉重練，利用這些剛換來的新秀與選秀權，以及富爾茲、艾薩克兩名本季因傷提前報銷的年輕好手，期望日後可以重振雄風！

(中時 )