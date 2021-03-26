拜登設新目標 上任百日內施打2億劑新冠疫苗 03:302021/03/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統拜登（Joe Biden）。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，他設立一個新目標，要在上任的100天內在美國施打2億劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。 拜登在白宮對記者說：「我相信我們可以做到。」 拜登1月20日就任。他的政府原先設定在100天內接種1億劑疫苗的目標，這個目標已提前實現。（譯者：徐崇哲）1100326 秀傳醫院分配AZ疫苗600劑 首批11位醫護開打 烏拉圭醫療直升機墜毀 上千劑輝瑞疫苗全報銷 (中央社) #目標 #拜登 #疫苗 #美國 #100 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登政府暫停出租聯邦土地開採油氣 14州提告 15:062021/03/25 國際 復必泰疫苗封蓋鬆脫 港澳停打 04:102021/03/25 焦點新聞 巴西疫情嚴峻 死亡人數破30萬 11:562021/03/25 財經 拜登點火 公用事業馬力夯 21:512021/03/25 財經 金門醫院傳打AZ疫苗換考績 院方澄清：絕對沒這回事 10:322021/03/25 生活 美墨邊境移民湧入 拜登指派賀錦麗親自處理 14:482021/03/25 國際 《國際政治》朝鮮疑射飛彈測拜登底線 日韓關注 10:342021/03/25 財經 北韓嗆拜登 向東部海域發射2彈道飛彈 07:132021/03/25 國際 AZ疫苗施打意願低 沈富雄建議打一針送這東西 旁人笑翻 22:402021/03/25 政治 張上淳打完畏寒 吃普拿疼退燒 04:102021/03/25 焦點要聞 觀念平台－通膨從容看待 景氣把握現在 04:102021/03/25 專題周報 國際熱門新聞 【長榮輪卡運河】塞船數突破200 救援隊：脫困恐耗時數週 - 國際 拜登：不尋求與中國對抗 但會問責台港議題 - 國際 - 中央社 新聞透視》歐中協定命運 德國立場是關鍵 - 國際大事 - 中國時報 【長榮輪卡運河】長賜輪擱淺蘇伊士運河 日本船東說話了 - 國際 北京解除制裁 再談投資協定 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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