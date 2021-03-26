美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，他設立一個新目標，要在上任的100天內在美國施打2億劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

拜登在白宮對記者說：「我相信我們可以做到。」

拜登1月20日就任。他的政府原先設定在100天內接種1億劑疫苗的目標，這個目標已提前實現。（譯者：徐崇哲）1100326

(中央社)