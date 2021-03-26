女神主播朱琦郁擁有火辣好身材跟甜美臉蛋，她從主播台轉戰演藝圈，專業形象深受許多廠商喜愛，但受疫情攪局，今年10場以上的尾牙、春酒遭取消，加上活動全暫停，她預估損失破百萬，讓她本來想在市中心花3000萬買房的計畫，只能暫緩。談到買房理想條件，她強調管理員不可少，原因竟是過去她租屋處無管理員，竟從電視台被恐怖狂粉一路尾隨回住家，只能報警保平安。

朱琦郁外貌出眾，被問是否在工作遇到性騷擾，她表示自己特別小心這方面，請來助理跟經紀公司幫忙盯場，但有遇過廠商委託的公關公司撂狠話，「窗口還是個女生，問我穿這樣會不會太沒誠意，在我婉拒後，還四處說我難搞」，結果隔年廠商直接聯繫她，才發現對方根本沒有要求自己服裝要火辣。

朱琦郁開自頻道《甜心琦遇記》分享生活。（朱琦郁提供）

朱琦郁感情發展穩定，與金融業從事投資顧問的男友交往3年，她表示對方相當低調，希望保有生活隱私，尤其先前還有狗仔拍到住處，讓男友覺得很可怕，兩人目前不急婚努力拚事業，她笑說：「如果要結婚，我會告訴大家。」語氣相當甜蜜。獨自闖蕩演藝圈的她近日還開了自頻道《甜心琦遇記》分享生活。

朱琦郁理財有一套。（朱琦郁提供）

(中時 )