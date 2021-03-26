萬海航運5艘1.32萬箱全貨櫃船，25日向韓國現代重工正式簽約訂造，簽約儀式於2021年3月25日在萬海台北總公司舉行，以視訊方式與現代重工業簽約，船舶將於2023年第一季起陸續交船。

萬海目前營運船隊中有74艘自有船舶，57艘外租船，此次訂造新船，主要目的為調整船隊與市場發展，使萬海營運競爭力向上提升，並提供客戶更快捷便利的服務網絡。

(工商 )