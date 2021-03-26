萬海5艘1.32萬箱貨櫃船向韓國現代重工訂造 08:542021/03/26 工商 張佩芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 萬海航運5艘1.32萬箱全貨櫃船，25日向韓國現代重工正式簽約訂造，簽約儀式於2021年3月25日在萬海台北總公司舉行，以視訊方式與現代重工業簽約，船舶將於2023年第一季起陸續交船。 萬海目前營運船隊中有74艘自有船舶，57艘外租船，此次訂造新船，主要目的為調整船隊與市場發展，使萬海營運競爭力向上提升，並提供客戶更快捷便利的服務網絡。 拜登上任後首次 美台簽合作備忘錄強化海巡合作 台美軍事合作檯面化 外交部今與美國簽署「台美海巡合作暸解備忘錄」 (工商 ) #萬海 #現代重工 #訂造 #韓國 #簽約 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萬海加碼造船 5艘1.3萬TEU新船2023交付 18:152021/03/25 財經 海巡署打造第二海軍 意圖展現 04:102021/03/26 政治要聞 生命無價 空軍加快更新F-5彈射椅 04:102021/03/26 政治要聞 1分鐘讀財經》看衰英特爾劈腿代工 大咖喊台積電暴殺就買 08:352021/03/25 財經 侵占大洋僑果公款10億 味王董座籌不出180萬保證金 07:572021/03/26 社會 美西線航空運價 再突破前高 04:102021/03/26 財經要聞 柯以敏尪遭罕病折磨10年逝 不離棄陪伴他卻留500萬給情人 06:312021/03/26 娛樂 東南亞 特快車 東南亞影響力聯盟－把握後疫情時代的東南亞機遇 04:102021/03/26 專題周報 長榮：無賠償責任 04:102021/03/26 財經要聞 富達申請推出比特幣ETF 04:102021/03/26 全球財經 北市誤植房屋稅籍 退稅最高610萬 04:102021/03/26 地方新聞 財經熱門新聞 【長榮輪卡運河】1秒損失10幾萬美元？內行曝船長下場 - 財經 台積電全球第1靠背後「藏鏡人」 爆年花600萬養一名工程師 - 財經 金融股擁四大利多 外資狂掃 - 財經要聞 - 工商時報 英特爾放話添不確定 台積電 外資二年來首降目標價 - 財經要聞 - 工商時報 統一超轉型 未來3~5年是大投資階段 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。