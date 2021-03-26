英特爾宣布IDM 2.0策略後，摩根士丹利、瑞信、以賽亞調研等機構迅速作出反應，一方面雖定調對台積電短期影響有限，惟市場先前對英特爾CPU委外代工的樂觀預期連帶受調整，摩根士丹利、匯豐證券同步下修股價預期至668與720元，是逾二年來首見。

台積電24日遭外資賣超逾6萬張，造成股價重挫後，市值失守15兆元大關，25日雖持續被外資賣超2萬張，然終場僅小跌1元，跌勢能否趨穩、甚至反彈，引起市場廣泛討論。

匯豐證券日前已評估，英特爾CPU委外代工對台積電營收初期貢獻極低，2022、2023年各只占1～2％與5％，就算英特爾提出IDM 2.0策略，對台積電短期營運影響極其有限，儘管現在要斷言英特爾自製CPU的實力，以及是否會對台積電、三星產生威脅，都還太早，然不可否認，台積電長線獲得英特爾CPU委外訂單挹注的程度，正浮現不確定性。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，市場原本預期晶圓代工先進製程是台積電與三星的寡占天下，但英特爾此舉提供了微軟等美國巨型企業特殊應用晶片（ASIC）的另一選擇，就算下單給英特爾成本較高、或是英特爾技術比不上台積電，然從美國半導體在地化觀點出發，英特爾確實有些利基。

瑞信證券台灣區研究部主管艾蘭迪（Randy Abrams）認為，目前評估起來，台積電長期獲取英特爾CPU委外代工訂單希望還是不小，更廣泛來看，台積電持續掌握高效能運算（HPC）、5G智慧機與基礎建設、車用、物聯網（IoT）龐大商機，就算英特爾的IDM 2.0策略壓抑台積電重新評價空間，亦不至於翻空看待。

(工商 )