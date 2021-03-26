北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓昨天發射的是一種「新開發的新型戰術導向發射體」。

這項報導暗示，北韓領導人金正恩並未視察這次發射。

美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，儘管北韓本週試射彈道飛彈，美國仍對與平壤外交交涉保持開放態度，但他警告，假使北韓升高事態，將會有所回應。

中央通信社報導，此一新武器是基於現有技術加以改進，可搭載2.5噸彈頭，昨天試射的這兩枚武器準確命中600公里以外的目標。（譯者：徐崇哲）1100326

(中央社)