北韓：25日試射新型戰術導向發射體 金正恩未到場視察 06:512021/03/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為去年3月21日，北韓試射火箭。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓昨天發射的是一種「新開發的新型戰術導向發射體」。 這項報導暗示，北韓領導人金正恩並未視察這次發射。 美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，儘管北韓本週試射彈道飛彈，美國仍對與平壤外交交涉保持開放態度，但他警告，假使北韓升高事態，將會有所回應。 中央通信社報導，此一新武器是基於現有技術加以改進，可搭載2.5噸彈頭，昨天試射的這兩枚武器準確命中600公里以外的目標。（譯者：徐崇哲）1100326 美檢討政策日傳遞聖火 北韓射彈示威 北韓嗆拜登 向東部海域發射2彈道飛彈 (中央社) #北韓 #報導 #戰術 #今天 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際政治》朝鮮疑射飛彈測拜登底線 日韓關注 10:342021/03/25 財經 紐時：北韓非法進口石油 新加坡永順集團涉暗助 19:372021/03/25 國際 美F-35發射機砲意外自殘 狂燒7100萬 12:562021/03/25 軍事 英特爾建晶圓廠搶單 執行長發警訊：亞洲產太多晶片了 16:352021/03/25 財經 美國海軍T-45「蒼鷹」教練機墜毀 2飛行員輕傷 19:162021/03/25 軍事 美軍將日本海稱東海 日本政府促更正 20:572021/03/25 國際 冷氣團突襲 今晨急凍8.6度 6縣市低溫特報 06:552021/03/25 生活 《韓股》朝鮮疑射飛彈免驚 KOSPI晨再擁抱三千 11:422021/03/25 財經 美聯歐制中 大陸早有憂患意識 04:102021/03/25 產業財經 四月「宇宙月」降臨《戰車世界：閃擊戰》 帶領玩家飛向外太空 12:092021/03/25 科技 陸制定新型消費方案 強調線上線下一體化監管 15:302021/03/25 財經 國際熱門新聞 【長榮輪卡運河】塞船數突破200 救援隊：脫困恐耗時數週 - 國際 拜登：不尋求與中國對抗 但會問責台港議題 - 國際 - 中央社 拜登上任後首次 美台簽合作備忘錄強化海巡合作 - 國際 - 中央社 【長榮輪卡運河】長賜輪擱淺蘇伊士運河 日本船東說話了 - 國際 伊朗海上開打 飛彈攻擊以貨輪 - 政治圈 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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