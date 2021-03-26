清明節前都沒有雨，各地氣溫暖如夏。（圖／翻攝自氣象局）

旱象無解！今天各地晴朗無雲、各地無降雨，氣溫最高飆到31度。氣象專家吳德榮表示，未來一周西半部幾乎沒有降雨的機率，讓桃園以南的地區缺水壓力與日俱增，而且根據目前的資料顯示，直到清明連假前幾乎都不會下雨，各地氣溫暖如夏天。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中提到，根據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，未來一週西半部幾乎無降雨機率，桃園以南缺水壓力與日俱增。今（26日）至下週日（28日）高壓迴流影響，各地為多雲時晴的天氣，東半部偶有零星短暫雨；氣溫逐日漸升，今各地區氣溫：北部14至27度，中部15至30度，南部15至31度，東部12至29度。

吳德榮表示，下周一（29日）微弱鋒面掠過北海岸，影響輕微僅北海岸、東北部降雨積率稍提高，但仍是多雲時晴的天氣。下週二至週四就恢復成晴時多雲的天氣，各地高溫皆在30度以上，南部更高達33度以上，早晚仍偏涼。

吳德榮也說，至於清明連假的前3天（4/2-4/4），台灣仍受高壓回流影響，各地為多雲時晴的天氣，東半部偶有短暫雨；白天暖如夏、早晚偏涼，西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳，但詳情仍須持續觀察。

(中時新聞網)