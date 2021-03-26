據台北地政雲最新資訊揭露，敦化南路老牌商辦「潤泰金融大樓」2、3樓戶別，今年2月由山珀有限公司以6.7億無貸款買下，暫居今年北市商辦交易的總價冠軍；無獨有偶，內湖的「晶鑽科技大樓」頂樓戶，也於同月被第一金人壽斥資2.26億現金收購；而在1月時，大安的「千富企業大樓」4樓，亦被網擎資訊軟體以1.2億購得，同樣沒有貸款。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，近年海外資金返台投資佈局，帶動商辦市場的買氣，先前以低價取得的投資人，近期轉手便有機會獲得不錯的收益。以內湖晶鑽科技大樓頂樓戶為例，前一手屋主2019年時以1.2億購入，換算取得單價約35萬，低於區段平均行情不少，因此今年以約69萬、符合當前市場均價的價碼轉手，獲利將近一億。

由於北市商辦的供給狀況尚屬短缺，加上商辦兼具自用與收租的彈性，法人又需要為手頭豐沛的資金尋找理想去處，因此區段條件佳、租金行情穩定的商用不動產，就成了法人資金停泊的好去處。就拿本次6.7億成交的「潤泰金融大樓」來說，若買家將物件釋出到租賃市場，以當地中古商辦單坪月租金約約1500元估算，投報率可翻越2%門檻。

張旭嵐進一步表示，近來政府的房市政策雖屢有變化，但法人購置商辦的情況，應會維持穩定的步伐。因為央行雖大抽法人購屋的銀根，將法人置產的房貸成數，從6成進一步壓縮到4成，但控管標的以住宅為主，純粹登記自用的商辦物件，則不在此次管制範圍之內，加上區位良好的商辦物件，不僅可自用，亦適合資產進行長線佈局，仍是市場搶手標的。

(時報資訊)