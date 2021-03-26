欣陸(3703)旗下的大陸工程在南港機廠社宅工地發表其在營造產業的科技應用。會中展現多項包含VR虛擬實境技術、AI智慧型電子圍籬、BIM建築資訊模型，以及由大陸工程自行研發的應用程式(App)或網路管理平台等科技應用，藉以提升營造施工的生產力及效率。

大陸工程2020年合併營收約為140.72億元，其中營收貢獻程度較高之專案，包括「桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程」、「廣慈博愛園區社宅」及「C214標南臺南站路段地下化工程」。截至2020年底為止，大陸工程待建工程案總金額約為665億元，相當於未來3.5年的案量。

大陸工程執行長Mr. Simon Buttery介紹各種應用項目。其中最讓人耳目一新的項目包括VR虛擬實境、與運用於工程管理的整合平台及應用程式(App)，還有使用Drone無人機進行的工程量測、檢查及攝影測量等應用。

在VR技術日趨成熟的現下，大陸工程將其運用於工程師及勞工的職安教育訓練中，將部分教材轉為虛擬實境，讓受訓者在安全的辦公室環境，能身歷其境不同的職災危險，不但讓職場安全教育的效率提高，並最終提高施工安全性。此外，大陸工程也是國內率先投入BIM建築資訊模型相關應用的工程營建公司，運用數據分析讓建築物在其生命週期中增加價值。

大陸工程並成立自家無人機空拍團隊，成員均受過專業訓練並取得合格證照，針對工程進度查驗、工程量測以及攝影測量（Photogrammetry）等需求定期進行專案空拍攝錄影。目前在桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程及C211標臺南北段地下化工程都有合格飛手執行任務。

(時報資訊)