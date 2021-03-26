長榮(2603)針對租船長賜輪Ever Given於蘇伊士運河意外擱淺事件說明最新處理進度，從前天開始積極的重新浮船行動，截至於埃及時間3月25日7時（台北時間25日13時），該輪擱淺的情況尚未解除。經船東確認後，該船船員、船舶、貨物皆安全無虞，沒有發生海洋污染情形，同時澄清該輪擱淺前並無外傳跳電的狀況發生。

長榮表示，船東已指派來自荷蘭（Smit Salvage）及日本（Nippon Salvage）的兩支海上專業救助團隊登輪，正與船長和運河管理局研擬進一步更有效的浮船方案，盡全力協助該輪儘早脫困。

因這艘船為租船，因此其脫困及衍生的第三人責任等相關費用以及船體等損失是由船東負責。長榮將持續協調船東和運河管理局積極處理此案，讓蘇伊士運河儘快恢復航行，以降低衝擊。

(時報資訊)