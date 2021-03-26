網安設備廠瑞祺電通(6416)董事會通過2020年財報，雖受新台幣強升干擾，第四季稅後淨利降至0.78億元、每股盈餘（EPS）1.07元，但全年合併營收仍創54.65億元新高，稅後淨利3.72億元、亦改寫歷史次高，每股盈餘5.29元、優於前年4.28元。

瑞祺電董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利3.65元，盈餘配發率約69％，雙創近4年高點。以昨（25）日收盤價146元計算，現金殖利率約2.5％。公司將於6月15日召開股東常會。

瑞祺電去年第四季合併營收13.69億元，季減0.45％、年減4.48％，毛利率20.8％、營益率9.18％，均為近3季低點。歸屬母公司稅後淨利0.78億元，季減24.29％、年增2.57％，為近1年低點，受股本膨脹影響，每股盈餘1.07元、為近1年半低點。

不過，累計瑞祺電去年合併營收創54.65億元新高、年增達23.33％，毛利率21.01％、營益率10.03％，優於前年20.63％、9.66％，毛利率為近4年高點。歸屬母公司稅後淨利3.72億元、年增達28.85％，改寫歷史次高，每股盈餘5.29元、優於前年4.28元。

瑞祺電去年第四季本業維持成長，但子公司澔楷因專案大單出貨遞延，使整體營運動能轉弱，新台幣強升造成業外匯損增加，亦拖累整體獲利表現。不過，雙方深化合作及提升獲利綜效已逐步顯現，使全年營收及獲利仍顯著成長，分創新高及次高佳績。

瑞祺電2021年前2月合併營收8.03億元、年增1.49％，創同期新高。展望後市，隨著布局效益顯現，瑞祺電對今年營運審慎樂觀、預期有望漸入佳境，目標續繳雙位數成長。而去年下半年營運動能轉弱的澔楷，今年亦有機會谷底反彈。

(時報資訊)