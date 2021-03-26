泰山(1218)109年合併營收為新台幣83億5612萬元，營業利益為3億1654萬元，稅後淨利為8億5154萬元，每股盈餘為1.75元。董事會通過每股擬配發現金股利1.4元。

泰山指出，受惠消費食品業績大幅成長，帶動營業毛利較108年增幅高達98%，其中以消費油品、點心粥品及水類產品表現特別亮眼，市佔率維持第一的cheers氣泡水業績成長強勁，顯示已成為消費者心中的優選品牌。另受疫情因素影響、以及新品無糖粥品-珍穀益的加入，甜罐點心系列產品業績亦有兩位數增長。大陸事業因應疫情影響調整銷售策略，雖然營收小幅下滑，但毛利卻逆勢增長，順利衝過大陸疫情的衝擊，延續2018年來的成長動能。

泰山指出，伴隨著夏天旺季逐漸來臨，當季的新品亦已蓄勢待發，將以優勢品牌~泰山純水、cheers氣泡飲、冰鎮系列以及茶攤一條街等強力消暑新飲品，替營運增加新動能。

(時報資訊)