金管會鑒於失能扶助險存在發生率及死亡率2大不確定因素，已要求有銷售相關產品的壽險業者，須在3月底前開會評估費率適足性，若不足需提具準備金補強計畫。若銷售初期有獲利，自2020年會計年度起，需全數提列為特別盈餘公積、保留在帳上「晴天存糧」。

保險局統計，失扶險自2013年起開始銷售，隨著保單理賠範圍從意外導致失能擴及疾病，在2019年銷售創下高峰、當年新契約保費達260億元。惟此舉致使損失率攀高，已有多家公司陸續停售，使去年新契約保費驟降至126億元、年減達51.54％。

保險局指出，失能險給付條件包括意外及疾病失能，且失能保險金具一次或分期給付等特性，對於特別是疾病引起的失能發生率、以及失能後死亡率，均存在高度不確定性，因此決議祭出2項管理措施因應。

首先，金管會已要求簽證精算人員於2020年度精算簽證報告中，就失扶險長年期有效保單進行準備金適足性測試，壽險業者亦應在3月底前召開保險商品管理小組會議，完成失能扶助險費率適足性評估作業，若有不適足狀況，應提具準備金補強計畫。

同時，考量長壽風險導致未來年度假設存在不確定性，且因應接軌IFRS 17影響，為維持財務結構健全穩定，金管會要求若失扶險銷售初期有獲利，自2020會計年度起即應透過提列特別盈餘公積方式保留在帳上，以確保業者能穩健經營、厚實清償能力。

王麗惠表示，壽險業自2020會計年度起，應將稅後淨利中屬於銷售失扶險的部分，全數提列為特別盈餘公積，若當年稅後淨利不足提列則應於後年補足。後續年度失扶險若出現虧損，便可從先前提列的特別盈餘公積中迴轉。

(時報資訊)