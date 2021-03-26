建大(2106)公布2020年財報，由於上半年受疫情影響導致封城，全年營收302.6億元，年減6％，而因有匯損及遣散費等因素，稅後淨利9.72億元，年減4％，每股盈餘1.07元。董事會通過發放1元現金股利。

去年第4季輪胎市場因自行車熱賣、汽車市場復甦及銷售價格調漲，建大營業毛利率持續拉升至27％，高於上季26％，營業利益率8％，稅後純益率4％，稅後淨利3.63億元，較第3季減少3.11億元，主因台幣大幅升值產生匯兌損失，單季每股稅後盈餘0.4元。

累計2020年稅後淨利9.72億元，年減4％，因為2020年有深圳廠土地開發案在年初發放遣散費等一次性費用，以及台幣、人民幣升值產生匯損影響，若排除與該年度經營無關的一次性費用，推估建大2020年稅後淨利將逾19億元，每股盈餘約2元以上。建大深圳廠土地開發案目前已清出設備廠房，計畫於今年第2季拆除動工。

展望2021年，雖然美國對台灣輪胎廠課徵高稅率的反傾銷稅，但因建大有越南廠零反傾銷稅條件優於同業，預計台灣訂單可順利調整到越南，建大越南廠轎車胎第三期增產計畫將陸續開出，預計將從目前日產1萬條逐季拉升產能可望在今年第4季達日產2萬條以上。

另外，因疫情關係銷售長紅的自行車、沙灘車、摩托車市場，對輪胎需求倍增，建大印尼廠計畫擴廠增產自行車胎產能，將從現在日產3萬增加到5萬機車胎從4千到5.5千條，除了印尼廠外其他台灣廠、大陸廠也都增購設備加班增產來滿足客戶需求，但仍供不應求，建大未來銷售動能可期。

(時報資訊)