「台大宅王」張彥文6年多前在北市街頭砍死前女友林佩真，行凶後還當街舔屍，變態行徑震驚全台。事實上，早在慘劇發生前，死者就發現張男脾氣暴躁、有暴力傾向，決定提出分手，但男方極力挽回，還安排2人到日本旅遊，她一時心軟答應同行，卻在飯店慘遭性侵、拍裸照，最後決心結束關係，卻引來殺身之禍。

據了解，當時僅22歲的林佩真出身單親家庭，由母親獨自靠採收靈芝賺取收入撫養2兄妹；大學期間，林女進入台中教育大學就讀，2013年間在台大批踢踢BBS站聯誼版上認識了張彥文，約4個月後開始交往，還一起租屋同居，感情相當甜蜜，她為了離男友近一點，特地選擇台大附設幼兒園北上實習。

張彥文家人前往死者靈堂下跪。

2人剛開始交往時，張彥文對女友呵護備至，每逢假期幾乎都會外出旅遊；然而林女發現，張男個性容易暴躁，更不時翻閱自己的手機通聯、筆記本，甚至從發票地點、金額、時間點推算行蹤，甚至懷疑她另結新歡，讓女方不堪其擾，考量彼此相處模式、個性差異及經濟分擔等問題後，決定向張彥文提議分手。

為挽救雙方感情，張男於2014年9月7日至11日間安排日本之旅，希望林女和他同行，測試2人能否繼續下去，誰知他竟在旅遊期間2度性侵女方，並強拍裸照得逞。被害人回台後下定決心分手，結果張男不罷休，竟闖入女方住處，留下情趣用品、膠帶、打手槍之衛生紙等，嚇得她趕緊搬家，無奈仍難逃死劫。

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(中時新聞網)