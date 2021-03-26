「台大宅王」張彥文在北市街頭狂砍前女友林佩真47刀，行凶後還當街舔屍，隨後被趕到現場的員警逮捕。案件纏訟多年，台北地院一審認為，張男並非無教化可能，依殺人等罪判處無期徒刑；不料案經上訴後，法院卻越判越輕，竟從無期一路減刑至21年6月，直到今年2月，才被最高院判處無期定讞。

張彥文在北市松山區西松國小後門犯下情殺案，犯案後一度拿刀自殘，並抱著死者屍體痛哭，隨後遭松山分局東社派出所警員依現行犯逮捕，其台大高材生身分引發社會關注。台北地檢署偵查後，於2014年11月20日偵結，依殺人、妨害秘密、強制性交、侵入住宅、污辱屍體、恐嚇等罪名起訴，求處死刑。

台北地院審酌相關事證，認為張男對犯行坦承不諱，並非全無教化可能，一審依殺人等罪判處無期徒刑；案經上訴二審，高等法院考量被告和被害人家屬達成和解，同意賠償1145萬元，並已先行支付450萬元等情狀，就殺人部分改判有期徒刑15年，與性侵等罪合併執行21年6月，後遭最高院發回更審。

高院更一審2018年3月1日宣判，依然判處張彥文有期徒刑15年；案經2度發回更審，高院更二審合議庭認定，張男有同死意願，屬預謀殺人，加上他在光天化日之下當街砍殺被害人，手段殘忍，即便和死者家屬達成和解，仍不足彌補林女家人傷痛，改判無期徒刑。判決出爐後，張彥文、檢方出上訴，今年2月遭最高院駁回，全案定讞。

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(中時新聞網)