由「青果大王」陳查某創設的知名青果集團「大洋僑果」，遭味王董事長陳清福8名老臣、遠房親戚合謀，涉嫌利用農產品交易不開發票陋習，或短報發票金額等手法侵占貨款，6年侵占公款10億多元、逃漏稅2億5000多萬元，涉嫌業務侵占、違反稅捐稽徵法。檢調25日兵分6路搜索大洋僑果集團旗下公司、陳清福等人住處，陳清福8名涉嫌人經約談，移送台北地檢署複訊。檢方訊後諭令陳清福180萬元交保，但陳清福深夜湊不出保金，留在法警室過夜。

檢方原諭令陳清福200萬元交保、大洋僑果集財務主管林德盛150萬元交保、全青公司負責人陳月鳳100萬元交保，但3人湊不出保金，檢方改諭令陳清福180萬元、林德盛120萬元、陳月鳳80萬元交保，不過因深夜銀行關門，3人只好留在法警室等待天亮提款。其餘財務人員陳慧玲、陳玲玲和陳素蘭各以20到50萬元不等金額交保。

據了解，本案起因調查局接獲檢舉函，因為檢舉內容極為詳細，應是內部人檢舉，由於近年大洋僑果發生多起家族的爭產訴訟，包括陳查某孫子穎川欽和為爭股權，控告陳清福、陳月鳳4名老臣，業界認為陳清福等人遭查辦，很可能與陳家第三代爭產有關。

大洋僑果公司當年由青果大王陳查某創設，成立已57年，後陸續成立全青、程威、萬果貿易等公司，統稱為大洋僑果集團。主要經營台灣向國外進口水果銷售業務，也投資味王、民視等事業，集團資產估計上千億。陳清福深受陳查某及兒子「穎川建忠」（陳建忠）重用，目前擔任味王公司董事長。

檢調懷疑，陳清福因曾任大洋僑果、程威公司負責人，勾結另在集團旗下公司任職的老臣陳月鳳、陳玲玲、陳榮祥，藉全青、程威、萬果公司將進口水果銷售國內盤商，利用農產品交易買賣雙方不開立及收取發票陋習、或將短報實際銷售額的發票、銷貨憑證給盤商，指示員工將差額貨款存進陳清福、陳玲玲、陳榮祥等人帳戶中飽私囊。估計陳清福等人自2013至2019年侵占公款10億多元，另逃漏稅2.5億。

檢調約談8人為陳清福；全青、萬果負責人陳月鳳；大洋僑果、全青及萬果監察人陳玲玲；大洋僑果董事陳榮祥；集團財務主管林德盛、財務部員工陳慧玲、陳素蘭、卓文媛。

(中時 )