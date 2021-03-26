以為是牙痛，拔牙後才發現元凶是三叉神經痛！臨床上誤將三叉神經痛認為牙痛而被拔牙的病患時有所見。醫師提醒，出現不明原因的牙齒或臉部劇烈陣痛，可找神經科醫師進一步評估，以免延誤治療。

63歲周女士前年開始牙痛劇烈，到牙科診所就診，一連拔了幾顆牙齒，但疼痛問題沒解決，在牙醫師建議下又接受牙周病治療，症狀依舊沒改善，劇痛突如其來、反覆發作，周女士痛不欲生、長期失眠，一路求醫到台北慈濟醫院，透過核磁共振檢查，原來元凶是三叉神經痛。神經外科主任徐賢達為周女士施行「顯微神經血管減壓手術」後，她如獲新生，恢復正常生活。

●三叉神經病變以痛覺呈現 容易與顏面部疼痛混淆

臨床上不乏把三叉神經痛當牙痛而遭誤拔牙齒的病例，徐賢達過去還遇過年長病患上排僅剩的5顆牙都拔掉了還是痛，最後才檢查出是三叉神經痛作怪；中國醫藥大學附設醫院疼痛中心主任溫永銳醫師也遇到老阿嬤主訴「牙齒都拔光嘴巴還是很痛」，肇事者也是三叉神經痛。

他表示，三叉神經痛診斷不難，只是有太多類似的顏面部疼痛容易跟三叉神經的疼痛混淆，包括牙痛、偏頭痛、非典型顏面痛、血管性神經痛、偏頭痛、叢集性頭痛、舌咽神經痛等。醫師如果沒有在第一時間以三叉神經痛為診斷方向，就可能忽略，無法對症治療。

什麼是三叉神經痛？「三叉神經有三分支，分別通往眼部、上顎及下顎，是主管臉部感覺的重要神經，一旦出問題，會以痛覺呈現。」

徐賢達說，三叉神經痛係因神經不正常放電所致，分為原發性及繼發性，原發性三叉神經痛原因不明，體質、遺傳、家族因素等，都可能造成神經不正常放電；繼發性三叉神經痛則找得到原因，比如長了腫瘤壓迫三叉神經，或是病毒感染比如帶狀皰疹病毒侵犯三叉神經等。

●牙痛連續痛、三叉神經痛一陣一陣痛 兩者有區別

據統計，原發性三叉神經痛好發於40歲以上，女性略多於男性，99％病患為原發性。三叉神經痛如何與牙痛區別？

「牙痛會持續，三叉神經痛是一陣一陣，」徐賢達指出：「典型的三叉神經痛是陣發性劇痛，發作時每次持續數秒到數分鐘，痛感如刀割、火燒、電灼，極為痛苦，一般止痛藥完全沒有止痛效果。」更要命的是，三叉神經痛發作前毫無徵兆，說話、刷牙、甚至風吹，都可能誘發疼痛，這和牙痛也相當不同。

三叉神經痛痛起來要命，但難以預期，患者每天提心吊膽，長期處於恐懼狀態，身心飽受煎熬，有人因此罹患憂鬱症，甚至會有輕生的念頭，上述的周女士即是如此。

因此及早診斷治療很重要，溫永銳表示，影像證據對三叉神經痛的診斷及治療有很大幫助，當醫師懷疑病人是三叉神經痛，通常會開立顱部磁振造影檢查（MRI），來協助擬定最好的治療方針。但三叉神經痛屬於頑固型的神經病變性疼痛，診斷容易，但治療不一定容易，不同病人對藥物或手術的治療反應往往有很大差異，再加上常會反覆發作，病人誤以為治不好。

三叉神經痛的疼痛如刀割、火燒、電灼，吃止痛藥也無法止痛，需就醫對症下藥。(示意圖/Shutterstock）

●8成病患藥物治療有效

治療三叉神經痛以藥物治療為主，用來抑制其不正常放電。徐賢達說，根據經驗，8成以上患者可因藥物得到緩解，但如果藥物治療效果不彰，或病患服藥後副作用大，「治療三叉神經痛的藥物，最大副作用是暈、嗜睡，有人暈到一整天無法上班。」此時需考慮透過電燒（神經燒灼術）、伽瑪刀等低侵入性治療方式，破壞神經傳導路徑，阻斷三叉神經根不正常傳訊來止痛，安全性高，但神經會再生，療效常常只有大約3個月到半年，而且會產生顏面感覺麻痺的後遺症。

他解釋，三叉神經主管臉的感覺，阻斷神經後雖然疼痛不再發作，但發麻的感覺取而代之，覺得臉好像沒有任何知覺，有人寧願忍受麻感也不要忍受三叉神經痛，有人則會麻到很不舒服。等到神經長回來，麻感可能慢慢消失，但疼痛又開始發作。雖可二次燒灼神經，但效果遞減，他有病患第一次燒灼後撐好幾年，復發後第2次燒灼，但才3～4個月又痛起來。「『顯微神經血管減壓手術』是另一個手術選項，」他說。

台北慈濟醫院神經外科主任徐賢達對病患說明三叉神經痛治療方式。(圖/台北慈濟醫院、康健雜誌提供)

●顯微血管減壓手術療效佳但有風險 也非所有患者都適用

「三叉神經痛肇因於神經不正常放電，如果旁邊有血管壓迫，血管的跳動也會刺激神經，造成更容易放電，」徐賢達說，「顯微神經血管減壓手術」可有效改善這種情況，他為周女士進行的即是「顯微神經血管減壓手術」，施行方法是以微創方式在耳後開一小切口，使用高倍率顯微鏡找到壓迫神經的血管後，再以墊片隔開，讓血管不再壓迫三叉神經。成效可達80～90％，並可保留三叉神經的功能，術後復發率低。

不過他提醒，「神經血管減壓手術」有其風險，由於三叉神經旁邊就是聽神經，曾有其他醫院發生手術中傷及聽神經導致病患術後聽力喪失，因此手術時必須同步監測聽神經；三叉神經離腦幹也近，過去也曾發生病患手術中因小腦出血致死的個案。如果要接受手術，務必尋求經驗豐富、技術佳的醫師。

此外，也不是所有三叉神經痛患者都適用這種手術，若屬繼發性及三叉神經未受血管壓迫者，需與醫師討論其他適切治療；另外，若年齡太大或患有心血管等慢性疾病，也因麻醉風險高，不適合進行此手術。

(中時新聞網)