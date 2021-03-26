為了讓學生複習所學，學校都會出回家作業。近日一名女網友分享一張孩子的國語作業，其中一大題為成語填空，題目為「○長○久」，正確答案應為「天長地久」，沒想到孩子竟填「超長持久」，令她笑稱「現在小孩也太早熟了」，不少網友看了也歪樓直呼「老師一定想歪了」。

原PO昨（25）日於臉書社團《爆廢1公社》分享國小兒的國語作業，題目為成語填空，並在空格中填入適當的字，其中一題為「○長○久」，解釋為象徵時間很長的陪伴。未料，孩子卻填入「超」及「持」，變成「超長持久」，老師批改後，用紅筆在上頭畫了一個大叉叉，寫下正確答案為「天長地久」，原PO也搞笑表示「現在小孩，也太早熟了吧」！

國小的國語作業為成語填空，但小孩填入的答案，令大家都噴飯。（圖／翻攝自爆廢1公社）

貼文曝光一個晚上，湧入上千網友按讚、留言，紛紛表示「老司機從小培養起」、「一定又是爸爸亂教了」、「超長持久是成語啊 （成人語言）」、「這答案沒毛病」、「無誤啊」、「老師雖然打X ，但一定想歪了」、「這答案我給100分」、「這成語無違和啊」、「沒錯啊！超長持久，才能陪伴很久的時間」。

另外也有不少人回應，「人家是在說電池的電力超長持久啦」、「小孩子電池廣告看太多」、「是電池廣告詞，老師想歪了」、「女生最愛睫毛膏有這種效果」。

(中時新聞網)