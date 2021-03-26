在台北市長柯文哲競選期間擔任「網軍頭」的邱昱凱，先前因爆出喬兵役事件黯然離開市府，後在2019年加入悠遊卡公司，如今再度高升悠遊卡公司總經理。對此，民進黨台北市議員王世堅表示，自己驚呆了，柯文哲此舉根本不演了。

悠遊卡公司、悠遊卡投資控股公司昨（25日）召開董事會，決議悠遊卡公司董事長陳亭如免兼總經理，並升任投控總經理；原悠遊卡公司總經理職務，由32歲的管理群副群長邱昱凱升任，此人事調整引發外界熱議。國民黨台北市議員徐弘庭昨就痛批，這項人事案不僅是酬庸，更是政治任命，政治目的遠大於商業經營，悠遊卡公司擁有大量消費資料，他質疑找熟悉網路操作的邱昱凱擔任總座，大數據恐怕遭濫用。

對此，王世堅也隨即在臉書發文痛批，「柯P不演了，阿堅驚呆了」，並稱「柯文哲竟然直接讓網軍頭子邱昱凱來擔任重要職務？！台北政壇墮落至此，已危及國家安全，看來柯文哲已擺明不在意社會觀感、笑罵由人了」！大批網友也其po文底下留言表示，「超勵志的，當網軍幫主子洗風向洗到4%，還能被酬庸」、「寄生立院的黨團搬家了嗎」、「竟然比林飛帆領的多」。

邱昱凱的任命也引發批踢踢網友熱烈探討，許多網友表示，「林9萬輸了」、「才領9萬真的廢呵呵，這個領更多」、「可憐4%只會酸9萬，酸完了讓別人升官領25萬」、「林9萬弱掉」、「喬兵役喬到變成邱25萬」、「這就是柯文哲的新政治和台北經驗嗎」？

邱昱凱於2015年遭爆利用職權向北市府兵役局關說，要求將好友喬往市府服役，引發外界輿論嘩然，事件曝光後，邱昱凱提出辭呈，柯火速批准，沒想到事件發生不過幾年，邱昱凱一舉高升悠遊卡公司總經理。

(中時新聞網)