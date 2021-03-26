金管會因應國人死亡率下降、壽命持續延長，金管會時隔8年公布適用於壽險業的第6回經驗生命表，以更精確反映國人平均餘命狀況，預計7月起上路。與現行的第5回相比，國人平均死亡率約改善30％，定期壽險純保費若採新表試算可望減少。

壽險業依據經驗生命表刊載的不同性別與年齡死亡率，評估保單產品規畫及費用擬定。現行適用的第5回經驗生命表於2012年7月發布施行至今已逾8年，金管會此次斟酌專家學者的研究結果及回饋意見後，完成第6回經驗生命表編製內容檢討。

與第5回相比，第6回經驗生命表的死亡改善率，以25～35歲的壯年期男性，以及5歲以下的嬰幼兒、65歲及75歲熟齡女性的死亡率降幅較多，最高可達50～52％。10～20歲的青年及70歲以上的熟年男性，死亡率調整幅度則最少。根據最新的第六回生命表與第五回相較，以男性25～35歲壯年期；女性5歲以下幼嬰兒，及60歲和75歲老人的死亡率降幅較大，降幅最高可達50～52%左右，換言之，定期壽險「純保費」的降幅可望比其他年齡層多一點。

保險局副局長王麗惠表示，第6回經驗生命表跟全國國民死亡率改善趨勢一致，較現行第5回經驗生命表約改善達30％，可合理反映壽險業計提未來保險金給付的責任準備金，有助於壽險業穩健經營，確保其清償能力。

王麗惠指出，死亡率改善僅影響純保費，各類商品保費需綜合考量預定發生率、預定利率及預定費用率等因素，仍回歸各公司的商品策略、設計型態及保障範圍考量，因此實際保費如何調整，仍視各公司經營策略而定。

(時報資訊)