藝人侯佩岑與母親林月雲參加陸綜《婆婆和媽媽》，因為重提昔日小三黑歷史，引發軒然大波，即便事後侯佩岑發文道歉企圖洗白，仍無法平息網友怒火，不過最新一集節目中，林月雲一個動作又被抓包穿幫，再次掀起網友熱議。

節目《婆婆和媽媽》最新一集，侯佩岑帶老公黃柏俊出門運動，甚至為了幫助減肥設計了一套魔鬼訓練，當兩人返家時看見滿桌豐盛佳餚，黃柏俊垂涎三尺表示：「聞到這個就快要受不了了」，林月雲更對著女婿說：「這些都是你最喜歡吃的」，乍看以為是她用心良苦一手張羅，豈知當侯佩岑說要吃得節制點時，林月雲則回應：「可是我覺得我買這些都是減肥餐」，一句話就網友抓包不是自己親自準備，再度引發外界批評。

網友抓包滿桌料理不是林月雲親手做的。（圖／綜藝少女菜小葵微博）

對此，大陸娛樂博主「貳爺說娛」也在微博發文，侯佩岑在節目裡强行為母親洗白，導致自己口碑到了聲名狼藉的地步，原本之前昆凌的某些操作，讓不少人對侯佩岑有了好感，如今卻讓大家都徹底討厭她了，甚至成為唯一一個大陸和台灣網友都不喜歡的明星，直言：「侯佩岑口碑差了，資源肯定是沒以前好了。」

大陸娛樂博主認為侯佩岑口碑已變差。（圖／貳爺說娛微博）

之前傳出侯佩岑上節目酬勞高達6500萬，讓她與母親再度於節目中提及過去不倫情史，雖然透過公司否認，不過資深媒體人許聖梅吐露，侯佩岑母女目前經濟狀況都很好，應該不單純只是為了酬勞，推估是大陸方面有壓力。

(中時新聞網)