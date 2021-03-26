逛夜市、超市時，總有賣切好的水果盤，對於外食族來說相當方便，不過南投醫院營養師黃淑敏提醒，如果拿部分發霉或腐爛的水果來製作水果盤，一旦冰存環境不良，或是水果遭受病菌汙染，缺口處就可能孳生細菌及微生物，若將切片水果吃下肚，恐引發腹瀉等腸胃疾病。

水果一旦發霉就應該整顆丟棄，不可處理成水果切片，繼續食用。（圖／NOW健康提供）

黃淑敏指出，水果含有豐富營養成分，包括膳食纖維、鎂、鉀、植物多酚、有機酸、維生素C等，台灣為水果王國，水果種類眾多且價格不貴，國人應該多多食用時令水果。

不過，台灣氣候潮溼，大部分水果無法儲藏太久，且少數水果原本就不耐放，例如已經成熟的香蕉放在室溫環境中，可能1、2天就有發爛跡象，因此不要1次買太多，且應注意水果保存環境。

此外，別以為水果放在冰箱裡就不會壞掉。例如西瓜放在冰箱冰存太久，也會發酸、出現酸味、餿味。再者，香蕉、蘋果、芒果、木瓜、釋迦屬於更性水果，本身含有植物乙烯，可以自我催熟，一旦過熟就會腐壞，放在冰箱也無濟於事。

有些民眾看到水果發霉仍捨不得丟掉，在切除發霉、腐爛等部分後，留下看起來沒壞的部分繼續裝成水果盤，對此，北醫營養室主任蘇秀悅表示，發霉是水果是否還能食用的重大指標，一旦發霉就應該整顆丟棄，不可處理成水果切片，繼續食用。

蘇秀悅補充說明，如果只是碰撞，沒有發霉，還是可以食用，以釋迦為例，一旦成熟，外皮突出物就會裂開，此時並未腐爛，只是賣相差了點，仍可食用。

黃昏市場水果蔬菜攤販在收攤之前，常會大特賣，一籃一籃地喊價，蘇秀悅指出，盡管便宜，但消費者應該想想「吃得完嗎？」，因為這類「水果貨底」品質都不太好，無法久放，很容易就腐爛發霉。

黃淑敏也持相同看法，在運送途中水果難免受到碰撞，或遭昆蟲咬傷，導致表皮不完整，此時，缺口處容易孳生細菌、微生物，如果已有某個部分發霉，其他部位可能也有問題，光切除腐爛部分，還是可能引發腸胃疾病。

(中時新聞網)