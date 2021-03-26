先前就已傳出即將離開火箭的歐拉迪波，26日還跟火箭練球之際，隨即遭到《ESPN》權威記者沃洛納斯基搶先爆料，將被火箭交易到熱火，換回布雷德利、歐利尼克與明年首輪選秀權，歐拉迪波只在火箭打了20場例行賽，就再次宣告遭到交易。

火箭對歐拉迪波失去耐性的主因，還是歐拉迪波先前拒絕火箭開出2年4520萬美元的提前續約條件，畢竟自從牽涉哈登的4隊交易，歐拉迪波從溜馬跳槽火箭，儘管嘴巴上說打算續留火箭，事實上他卻一直渴望能到更具競爭力球隊。

隨著歐拉迪波確定跳槽熱火，火箭從哈登季初交易案當中所獲得的回報，包含4個首輪籤、5個首輪籤的互換權、歐拉迪波20場使用權、布雷德利、歐利尼克、艾克薩、庫魯茲等等，其中庫魯茲已跟塔克一起被火箭打包送到公鹿了。

歐拉迪波就算如願跳槽熱火打球，但在得分後衛位置上，熱火已經擁有希洛、鄧肯羅賓生、納恩等年輕好手，歐拉迪波到底能夠獲得多大的發揮空間，目前還很難講，起碼他順利逃脫本季一團混亂的火箭，也可跟吉米巴特勒、阿德巴約等明星球員聯手。

(中時 )