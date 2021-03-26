小編今天（26日）精選5件不可不知的財經大事，最大頭條是外資大舉敲進金融股，原因在於高殖利率、股價低基期、獲利優、併購比價效應等四大利多加持。

【1】金融股擁四大利多 外資狂掃

外資出科技股轉進金融股，儘管25日仍賣超台股165.7億元，但大舉敲進開發金、中信金、富邦金等大型金控股，帶動金融股25日扮演強勢指標，金融類股指數強勢上漲近1％，收在1,373點，指數寫13個月新高。投資專家指出，金融股至少具高殖利率、股價低基期、獲利優、併購比價效應等四大利多，已躍升成市場中流砥柱。

【2】英特爾放話爆隱憂 台積電遭外資二年來首降目標價

英特爾宣布IDM 2.0策略後，摩根士丹利、瑞信、以賽亞調研等機構迅速作出反應，一方面雖定調對台積電短期影響有限，惟市場先前對英特爾CPU委外代工的樂觀預期連帶受調整，摩根士丹利、匯豐證券同步下修股價預期至668與720元，是逾二年來首見。

【3】陽明去年EPS 4.51元 不發股利

陽明海運25日公告去年財報，營收1,512.77億元，稅後淨利119.77億元，EPS 4.51元，第四季單稅後淨利101.26億元，優於法人預期。

【4】黃崇仁：半導體產能缺到明年

晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁25日表示，半導體產業已經出現結構性問題，產能短缺問題無法解決，因為沒有新產能開出，產能供不應求情況延續到明年，晶片缺貨可能缺到明年底，而晶圓代工價格自去年底以來漲價幅度已達30～40％，還需要再漲一波才會回到合理價格。至於DRAM因供不應求，黃崇仁預期價格會持續上漲。

【5 】分析師警告：美元升值動能 今年稍後恐流失

美國經濟可望因疫苗普及加速復甦，美債殖利率竄揚，帶動近來美元走強。但經濟學家及外匯策略師指出，由於聯準會（Fed）持續唱鴿調，加上美國財政赤字不斷擴大，美元的反彈動能恐在今年稍後流失。

(中時新聞網)