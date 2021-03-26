面臨56年來最嚴峻旱象，台中、苗栗地區缺水亮紅燈，政府日前宣布兩地區將採取供五停二停水措施，以節省用水。有民眾不解，連兩天停水十分不便，為何不能分次停水？經濟部表示，頻繁停水復水容易爆管，且也會造成管線末端用戶停水時間過長，這是供五停二最主要的考量。
節省用水措施一出，民眾抱怨說，連停兩天對人口眾多的家庭備感困擾，到底要買多少水桶才夠儲水，小孩跟著兩天不洗澡嗎？兩天六餐怎麼煮？真的令她好煩惱。
經濟部在臉書上發文指出，依照台水公司過去的經驗，如果用分多次、停一天的方式，因為更頻繁停水復水，水管的管壓變動也更頻繁，水管爆管的風險會增加很多。此外，考量管線末段的復水會略有延遲的因素，也可能會造成管線末端民眾停水時間較長。
過去經驗也顯示，只停水一天帶來的節水效果有限，無法達成延長水庫供水時間的效果。在這樣的考量下，需要採取連停兩天的決定，但在停供水的期間，台水會盡可能降低大家的不便，已先設置434個供水站供應水源，並且也會因應大家的用水需求來調整站點。
供五停二措施是為節省用水，但是否真能達到效果？有網友提出質疑，其實反而更浪費水源。他觀察發現，上次台中市停二、三，所以民眾會在星期一拚命儲水，等到星期四便大量用水，把之前該清處理的一次大清潔。台中海線停四、五，所以星期三開始會拚命儲水，然後到星期六大量用水，把之前的來個總整理。他認為，其實不限水大家反而自然正常用水量，一發布限水令，大家拚了命儲水，反而無形中浪費更多水資源。
(中時新聞網)
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