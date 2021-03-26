在景氣相關概念股領漲下，25日隔夜美股反彈收高。美股公債殖利率下滑，美聯準會（FED）主席鮑爾指出，會逐漸縮減購債規模。至於美國總統拜登，則公開表示將尋求下屆連任。經濟數據方面，美國第四季經濟成長(GDP)終值意外上修，而初次申請失業補助數據也優於預期。道瓊工業指數漲199.42點或0.62%，收32619.48點。那斯達克指數漲15.79點或0.12%，收12977.68點。標普500指數漲20.38點，或0.52%，收3909.52點。

宣誓就職兩個多月後，美國總統拜登於美東時間25日，終於舉行首場正式記者會。除了宣佈將尋求2024年連任外，並談到移民，重建基礎建設等問題。拜登，是美國政壇一百多年來，最慢舉行記者會的新任美國總統。

美聯準會(FED)主席鮑爾又發表言論，且已是本週第四次。鮑爾暗示可能開始慢慢縮小一些抗疫紓困措施。也就是就業人數增加與通脹率上升至目標值後，FED就會逐步減少購買公債與不動產抵押貸款證券(MBS)。

鮑爾補充，若以每天250萬人施打來推算，美國新冠疫苗接種率已快接近三成，再加上各種紓困方案的支持，美國人力市場以及經濟成長將可迅速回到正軌。

不過，FED還是強調除非看見景氣完全恢復，政策利率才會有動的可能。

此外，FED副主席Richard Clarida也表示，美國景氣復甦尚未完全到位，雖然預計將會出現強勁表現。同時，也需要一段時間，才能回到疫前水準。

而公債殖利率方面，標竿10年期的降至1.6%，較上周最高點相比，已下降約15個基準點。但是，市場還是有通膨率方面擔憂，因為與年初相較，目前美國公債殖利率已大幅上揚。

摩根大通表示，長天期公債殖利率目前只是沉潛，就等蓄勢待發後未來還會上揚。不過，一些風險性較高的金融商品，恐怕到時就會被資金抽離到債市上。

經濟數據面，美國上季GDP終值意外上修，初次申請失業補助人數也優於市場預期。高盛證券預估2021年底，美國失業率將降至4.1%，甚至可能更低。此外，也預測美國薪資將在2022年底前，恢復到疫前水平。

景氣復甦相關概念股普遍上揚，道瓊指數內的波音漲3.32%，美國運通漲2.7%，陶氏漲1.93%，IBM漲1.9%，家得寶漲1.51%，思科漲1.7%，開拓重工漲1.4%，摩根大通漲1.4%，3M也收高1.2%。

不過，耐吉收跌3.3%，成為跌幅最大的道瓊成分股。

近日H&M，耐吉等多家全球服飾業者，因瑞士良好棉花發展協會（Better Cotton Initiative，BCI）事件，在中國大陸網上引發群眾撻伐。央視也嚴詞批評，耐吉觸碰到中國大陸政府底線一事。

GameStop飆漲52.69%，因為將要從實體店面，全面進軍電子商務，Jefferies證券調升目標價，從15美元一舉狂升10多倍至175美元。

荷蘭醫療設備製造商飛利浦25日宣佈，將其家用電器業務出售給中國大陸高瓴資本，交易金額約37億歐元。

原油期貨價格暴跌，25日美國WTI原油重挫4.3%，因受油價回落影響，荷蘭皇家殼牌，埃克森美孚與雪佛龍等大型石油業者股價均走弱。

特斯拉漲1.61%，因美國眾議院希望拜登能確定至2030年，美國有六成汽車都是碳中和車款。

(時報資訊)