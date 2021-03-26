曜越(3540)前2月合併營收為9.9億元，年成長44.28%，曜越表示，目前PC及電競相關需求還不錯，變數在顯卡供應，如果顯卡供應正常，將力拚今年第2季比去年同期好。

全球新冠肺炎疫情帶旺遠距生活及電競相關宅經濟從去年旺到今年，曜越因主攻電競DIY市場，成為疫情之下的受惠者，曜越去年合併營業收入為52.53億元，年成長30.25%，創下歷年新高，營業毛利為19.49億元，年成長60.15%，合併毛利率為37.12%，年增6.94個百分點，營業淨利為6.27億元，年增5.09倍，營業淨利率為11.95%，年增9.39個百分點，稅後盈餘為4.56億元，年成長4.38倍，創下歷年新高，每股盈餘為7.06元。

就產品別來看，目前電源相關產品佔曜越營收約45%，機殼約佔30%，散熱約佔15%，記憶體及週邊約佔10%。

受惠於電競相關產品需求強勁，曜越不僅第1季營運淡季不淡，第2季亦可望維持水準，曜越表示，第2季變數在顯卡供應，由於挖礦市場需求強勁，致使顯卡供不應求價格飆漲，若顯卡供應能穩定，將力拼今年第2季比去年同期好。

曜越董事會也通過每股配發股利4.5元，包括3.5元現金股息及1元股票股利。

(時報資訊)