蘇花公路遊覽車撞山事故造成6人死亡，運安會認為乘客座椅少兩根釘子固定恐是釀傷亡主因，交通部長林佳龍宣布緊急召回打造事故車輛的名盛實業公司產製的718輛遊覽車檢查。國民黨前副祕書長蔡正元爆料，真正搞鬼的是經濟部工業局和台南市某民進黨立委，業者除了打造遊覽車，還打造不少客運公車；經濟部長王美花的老公是情報頭子，這種事很容易查出來，只看想不想包庇而已。

蔡正元在臉書爆料說，擦撞山壁的遊覽車造成重大傷亡，查出車輛結構有問題，是傷亡的關鍵，林佳龍即刻下令召回由「名盛」和「成運」所打造的遊覽車進行總檢查。林佳龍這一決定很難得，應該給予掌聲，這麼做在其他國家不稀奇，在民進黨政府能做到這地步，非常可貴。

他指出，遊覽車業者說「政府」要業者買這款車，現在出了問題召回總檢查，損失誰負責？只要交通部補貼一下就可以。

蔡正元爆料，其實所謂「政府」鼓勵業者購買「名盛」和「成運」的車輛，不能怪交通部，真正搞鬼的是經濟部工業局和台南市某位民進黨立委，這個立委頻頻關心「國產車輛打造業者」，經濟部工業局的某位科長也事事配合、上下其手，遊覽車業者只能傻傻被關照要買什麼車輛；現在出了大車禍，又要獨自扛起全部責任。

他還說，除了遊覽車，這兩家有問題的業者也打造不少客運公車，搭乘的人只好多拜拜，因為各縣市政府可能不知詳情，整起事件好像是交通部的事，真正搞鬼的卻是那位台南市綠委和經濟部工業局。經濟部長王美花的老公是情報頭子，這種事很容易查出來，只看想不想包庇而已。

蔡正元日前就指出，撞山壁的肇禍遊覽車由「名盛」公司打造車身、由「成運」公司打造底盤。先是肇事司機說踩不到煞車，現在又被認定車身結構有問題，才會在車輛摩擦撞擊山壁時，不但未能保護車內乘客，還讓車內綁安全帶的乘客連人帶座椅摔出車外撞死。這兩家公司還被經濟部工業局，列為台灣之光優先示範廠商，真他X媽的活見鬼！在其他國家這兩家公司早就罰款加賠償到倒閉，哪能裝作沒事繼續領補助金？能沒事的話，大概要捐了不少政治獻金，可以繼續草菅人命！

(中時 )