原本暴龍後衛羅瑞也是26日交易截止日被預估即將走人的大牌球星之一，如今卻被《ESPN》權威記者沃洛納斯基爆料，由於不滿湖人、熱火、七六人等隊開出交易羅瑞的價碼或條件，暴龍確定停止交易羅瑞的任何可能性，讓他打完本季再說。

隨後《The Athletic》權威記者查拉尼亞詳細解釋羅瑞沒辦法走人的主因，「暴龍雖跟湖人、熱火就以羅瑞交易案進行嚴肅討論，湖人提供了薛洛德、波普為主體的交易條件，熱火也給了以鄧肯羅賓生為主體的交易籌碼，熱火還是不滿意。」

「原因出在暴龍渴望追求年輕後衛，」查拉尼亞表示，「所以暴龍希望湖人可以在交易當中放進荷頓塔克，也跟熱火要求在交易當中加入希洛，就算羅瑞自己比較傾向加盟熱火。」看來這一切都是暴龍高層太過貪婪結果，羅瑞哪裡也不去。

暴龍總管烏傑里也在隨後受訪表示，「羅瑞代表了很多，就跟我們一直以來所說的一樣，我們會在本季結束後再來討論，為了讓球隊進步，我們必須考慮所有選項。至於我自己跟暴龍的續約問題，同樣等到本季結束之後的某個時間點再來考慮。」

(中時 )