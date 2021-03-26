H&M一份「停用新疆棉花」聲明引發大陸網友強烈不滿，抵制風潮不斷延燒，包括華人圈知名藝人陳奕迅、楊冪、迪麗熱巴、彭于晏、張鈞甯、許光漢、歐陽娜娜等人，紛紛「雪崩式」表態切割，停止與相關國外品牌代言等合作關係，引起各界關注。媒體人蘭萱表示，連特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）都迅速對大陸市場效忠了，可看出大陸當前有細膩戰略，「這一招是還滿厲害的！」

在H&M遭到大陸共青團發表質疑其禁用新疆棉花，引發大陸網友抵制風潮之後，陸網友隨後又找出美國耐吉（Nike）公司去年發表的一則聲明，指稱對新疆強迫勞動的報導表示關切，更加推升了大陸網民對禁用新疆棉花外國品牌的憤怒情緒，微博、微信上呼籲抵制的聲浪不斷推高，遭捲入的品牌也愈來愈多。所有被網友點名的藝人，紛紛表態終止與品牌合作關係；由於宣布解約的藝人太多，大陸微博熱搜排行榜上昨一度全部是藝人宣布解約的消息。

蘭萱25日在政論節目《少康戰情室》直言：「我覺得這個中國大陸這一招是還滿厲害的！」蘭指出，現在大陸與美國正在氣頭上，所謂「鬥而不破」，大陸現在除了用非常嚴厲的字句，讓民族情緒以高漲的方式表達外，大陸其實還用了相對更加細膩的「以民逼官」戰略，讓美國與其他國家嚐到苦果。

蘭萱指出，大陸日前宣布反制裁歐洲10人、4機構，讓歐盟各國紛紛召見中國大使，這其實在外交上是一個緊張的狀態；但若從市場上下手，透過民間企業對大陸的需要，對自己國家政府施壓，這對大陸而言是相對如意的算盤。

蘭萱強調，最明顯的就是特斯拉，之前傳出大陸禁止特斯拉的車進入軍事設施，馬斯克很快就在23日接受大陸《中央電視台》訪問，不斷稱讚中國在環保與氣候變遷貢獻極多，形同對大陸市場效忠；大陸似乎也感受到，這是個可以用力的地方，所以才開始橫掃美國、歐洲、日本品牌，至於事件後續會如何發酵有待觀察，但也看出中、美雙方並非沒有緩和的可能，因為外交手段比起戰爭手段而言，是比較能夠「收回」的，即較有轉圜餘地。

(中時新聞網)