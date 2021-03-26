新北一名19歲董姓男子裝成女生在街上搭訕路人，之後成功吸引到65歲羅姓男子到旅社開房間；未料當對方摸到他「神龍抬頭」，氣憤不願意付錢時，董男居然搶走桌上3800元，還用利器割傷羅男的腳。新北地院審理後，依搶奪罪判董男10個月有期徒刑，全案仍可上訴。

判決書指出，董姓男子2020年2月11日上午7時許，戴著女用假髮、穿著女性服裝坐在北市萬華區中華路臺灣銀行前，看到羅姓男子經過便上前搭訕，邀約一起到旅社飲酒聊天。雙方進到旅社後相談甚歡，在酒精催化下，羅男想進一步發生關係；董男當場拒絕，徒手推開羅男後，搶走3800元逃離現場。

羅男表示，進到旅社後因尿急又想順便洗澡，因此把褲子脫了就放在床上，但想到裡面還有錢，擔心遭偷竊，上完廁所立刻出來檢查，未料發現褲裡的3800元竟不翼而飛，詢問董男後，對方才心不甘情不願把錢從床縫拿出、放在桌上。

羅男氣憤地說，2人之後繼續喝酒、撫摸，沒想到摸著摸著居然摸到董男有男性性器官，覺得自己受騙，便不願付錢，結果對方居然翻臉，不僅推倒他，還拿不明尖銳物品割傷他的腳，再把桌上的錢全拿走。

董男在法庭上辯稱，當天他和羅男約定好撫摸身體的代價是3800元，對方一進旅社後便將3800元放置桌上，自己到旅社後便脫光讓對方撫摸，但後來羅男想要發生性行為，才會推開並拿走錢逃跑，故取走桌上的3800元主觀上並無不法所有意圖。

法官審理後認為，羅男稱「伊便不願付錢予被告」，固可知雙方間似曾有給付金錢予董男之約定，然約定給付金錢之數額及條件未明；不過董男供稱因為他和羅男約定之事還沒有結束，所以將款項放置在桌上等語，已自承其尚未完成與羅男之間的約定事項。

法官表示，董男明知此情，仍未經羅男同意取走桌上3800元款項後離開旅社，益徵主觀上具有不法所有意圖甚明，因此依搶奪罪判董男10個月有期徒刑，全案仍可上訴。

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(中時新聞網)