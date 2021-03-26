好市多經典馬汀靴開賣，超佛價格引網暴動。圖為南台中店。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

好市多開賣大牌馬汀靴，佛心價格引爆搶購潮。圖為新莊店。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

好市多開賣知名大牌馬汀靴，價格幾乎砍半！一名網友發文分享Dr. Martens經典款女靴開賣的資訊，引發網友熱烈討論，各地都出現搶貨潮。超佛價格讓不少網友跪求代購直呼，真是太便宜了。另也有不少人大讚其耐穿程度稱15年都不壞，但也有人認為這鞋真的太硬了，還會磨腳，穿起來會誤以為自己當兵中。

一名網友昨在臉書社團《好市多商品經驗老實說》上發文分享，好市多開賣知名品牌的馬汀鞋，且售價竟然只要3399元！從照片中可見，貨架上的鞋子是Dr. Martens的女經典八孔靴，在外面的通路上大概要6000多元左右。

好市多推出超便宜的價格，引發網友留言討論，「這價格也太佛了」、「跪求代購」、「最近才在蝦皮觀望，想不到好市多特價」、「這太便宜了！」另也有不少人大讚這款鞋的耐穿程度，「我有一雙已經穿15年完全沒有要壞掉的痕跡！推」、「超推！比踢不爛耐穿，搭配也能甜美搖滾風，7年前歐洲蜜月靠這雙走了10天擋風雪」。

但也有網友認為馬汀鞋真的太硬，會磨腳，20年前買了一雙14孔的馬汀鞋，到現在還是八成新的狀態躺在家裡，因為鞋子太硬了，穿上去腳踝根本不能彎，上蹲式廁所超痛苦，像是穿著義肢走路。「國中穿去畢旅，我懷疑自己是不是在當兵，走路超級像在踢正步」、「真的很硬、很卡，上廁所不好蹲」、「穿久一點都能練成輕功了」。

好市多賣大牌馬汀靴價格砍半，網友爆動引發搶購潮。圖為好市多大順店。（圖／翻攝自好市多商品經驗老時說）

不過，知名大牌幾乎是半價仍然吸引民眾搶購，網友紛紛回報各店遇到的狀況，南台中店一雙不剩，是否有補貨尚不知，只見貨架旁圍著一大堆的民眾觀看；大順店也快空了，只見一群年輕的客人圍在一旁觀看；新莊店也出現搶購潮，只見貨架凌亂，許多民眾翻找觀看。

(中時新聞網)