美股周四全面收紅，台北股市今(26日)開盤以16140.37點開出，指數隨即翻揚拉升至16201.88點，上漲百餘點，台積電ADR上漲1.37%激勵今日股價以582元、上漲7元開出。

美國總統拜登在上任後的第一場記者會表示，勞工部公布的上周請領失業金人數下降，顯示經濟復甦已有進展，道瓊工業指數收盤上漲199.42點(或 0.62%)，收在32619.48點，那斯達克指數收盤上漲15.79點(或0.12%)，收在12977.68點，標普500指數終場上漲20.38點（或 0.52%），收在3909.52點，費城半導體指數收盤上漲5.91點(或0.20%)，以2959.88點作收。

台積電25日股價回穩，終場小跌1元，收在575元，台股大盤昨日在聯發科撐盤下，指數一度上漲百點，最後收在16060.14點，上漲28.02點，成交值3171億元，外資及陸資賣超165.73億元，投信賣超0.05億元，自營商賣超8.14億元，三大法人合計賣超173.92億元。

摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，近期盤面沒什麼特別的亮點，之前漲高的個股股價持續進行整理，反觀之前沒漲到的低基期股，或是營收表現好的股票可以先放著。法人表示，今年電子、金融以及傳產族群都有機會表現，在需求強勁成長下，科技股今年成長性仍高。

(中時新聞網)