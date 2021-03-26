發生在本月19日南投魚池鄉金龍山，一名護理師遭兩名歹徒擄走洗劫並脫光全身衣服捆綁在樹上一夜、丟包山區的強盜案。目前除了落網的涂姓嫌犯外，警方也查出，另外一名涉案嫌犯就是涂嫌舅舅，甥舅兩人一起聯手犯案，涂嫌前晚遭到檢方聲押，專案小組今天凌晨在台中大里逮捕涂男的舅舅潘姓男子，目前正在進行偵訊。

金龍山是欣賞日出、雲海的著名景點，來自彰化縣的夏姓男子，19日獨自前往金龍山，早上10點多在第2涼亭休息時，突然被2名男子蓋布袋，搶劫身上財物1400多元及提款卡，還將他挾持到仁愛山區，以束帶綁在樹上丟包；後來夏姓男子自行脫困，並請當地民眾幫忙報警。

南投縣警局長呂新財，隨即指示刑警大隊與集集、埔里、仁愛分局共組專案小組，全力追緝擄人強盜的嫌犯，調閱沿途監視錄影畫面，20日在埔里鎮發現夏姓男子的車，警方掌握特定對象身分，持續進行緝捕行動，22日下午5點多，在埔里鎮逮捕涉案的涂姓男子。

據了解，涂姓男子與夏姓被害人並不相識，只因為缺錢花用就隨機犯案；警方查出，在逃共犯就是涂嫌的舅舅。涂男坦承，因為缺錢花用，所以兩人共謀伺機埋伏在金龍山步道上，尋找落單登山客下手，涂男舅舅潘姓男子在逃亡多日後，凌晨終於在太台中大里落網。

(中時新聞網)