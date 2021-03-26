【愛傳媒LinBay 好油專欄】看到人家在說我怎麼都不批評韓國瑜，所以我一定是藍營同路人講話不可信，我真是三條黑線，人家地方政府如果有做的好，當然是值得鼓勵，事情一定要先看藍綠才有是非嗎？

我記得我以前也有一些部分是評論韓國瑜的部分，我也說過高雄簽那麼多MOU，根本不可能執行到，事實也跟我講的一樣。

為什麼我敢這樣講？

外銷有可能增長，但不可能大耀進，高雄外銷有沒有成長？有，但有沒有可能達到那個MOU簽的那個量，當然不可能，所以最後就變成一個執行率不到10%的MOU，不過在酸韓國瑜MOU執行率低的這些人，有用同樣的標準在監督這些年農業MOU始祖的陳主委見證100億日幣的MOU嗎？這個MOU執行率有5%嗎？

高雄從陳菊市長時代開始經營高雄首選這個品牌，地方政府的努力跟積極業者當然會有所感受，韓國瑜能願意繼續使用這個高雄首選難道是壞事嗎？現在陳市長能繼續使用，品牌能連續才有更好的價值。

因為藍綠，因為政績不是我的，所以一上任就要換新品牌，這樣真的是好事嗎？可以一貫連續不分藍綠一起努力難道是壞事嗎？

其他縣市也是品牌換來換去，這樣真的好嗎？

簡單舉個例，雲林之前推農業首都這個品牌，現在推雲林上場，是不是品牌不連續？

當然這種案例很多，就不一一舉例了。

屏東做得好，我也稱讚啊，我放個我去錄公視南部開講的片段，我就在稱讚屏東縣政府做得好啊，那這樣我也是綠營同路人嗎？

看到卡游被批評成藍營媒體的時候，我也是覺得很好笑。

作者為知名評論人

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(中時新聞網)