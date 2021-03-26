【愛傳媒陳朝平專欄】總統府新聞稿：「一旦國產疫苗研發成功，總統蔡英文及副總統賴清德當然願意以實際行動支持國產疫苗，讓國人及國際對Made In Taiwan的疫苗能安心、有信心。」

AZ疫苗頻頻出包之際，蘇貞昌、陳時中率先接踵AZ疫苗，蔡英文、賴清德不接種，大可用保護國家元首、分散風險的說詞，對外解釋，硬扯根本不會成功的國產疫苗當擋箭牌，當舉國上下都是白癡笨蛋？

國產疫苗連三期臨床都還沒個影，何時能研發成？國產疫苗一天研發不出來，蔡英文、賴清德就一天不打疫苗？是要等到地老天荒？還是要等到總統任期結束？總統府這則新聞稿，絲毫沒有安定人心的作用，反倒讓人更猜疑：AZ疫苗果然不安全！

立法院要成立「疫苗調閱小組」，民進黨百般阻撓，對照總統府的新聞稿，不禁讓人懷疑：蘇貞昌、陳時中打的，究竟是甚麼疫苗？跟一般醫護人員打得同樣是AZ疫苗嗎？蔡英文、賴清德為何不敢打？為什麼網民多半認為蘇、陳二人假打針、真作秀？要不，蔡賴二人也來齣貍貓換太子，或是更高級的深度偽造？

且慢！總統府新聞稿只說蔡賴二人「當然願意以實際行動支持國產疫苗」，壓根兒沒說要接種國產疫苗呢！不愧是Made In Taiwan的政治話術！

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(中時新聞網)