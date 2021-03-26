【愛傳媒葉毓蘭專欄】鳳梨是前陣子台灣討論的熱點，但日前我在網路上發現有一名住在新加坡的台商的投書，內容指出，在3月17日晚上7點上架了台灣的鳳梨，他買了總共八顆，結果才隔了一天，同一批鳳梨竟從6.8元星幣降到2.95元星幣；且該名台商指出鳳梨品質參差不齊，甚至還有黑心的鳳梨。

後來查閱資料後，發覺這些鳳梨其實是有補貼每公斤12元的運費，但我們的外銷品不論是價位或是品質都應該要對農民及消費者有相對應的保障，而不是任由商家任意削價破壞市場。

更嚇人的是，蘇院長在日前宣布我國鳳梨、火龍果、香蕉等農產品進軍東京奧運，結果鳳梨沒出事，香蕉倒是出事了，網民就發現日本的超市在門口張貼了一張公告，內容如下：感謝客戶利用創鐵超市，本店於3月1日至3月4日之間販售的台灣產巴那那經驗出農藥超出標準值（0.02ppm）六倍（0.12ppm），本店將會停止販賣台灣來的香蕉。

若有購買到的客戶，請憑收據或是香蕉前來申請全額退費。非常抱歉。

若政府只是為了只是為了將產品銷出去，而不顧品質或當地的藥檢規定，那這不就是本末倒置，反而毀掉了台灣水果的名譽嗎？

台灣水果的品質舉世聞名，但我們貨出得去的同時，農委會應做好嚴格把關。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)